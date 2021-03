Algérie: Les zaouïas et écoles coraniques contribuent à la préservation du référentiel religieux national

Ghardaia — Le Conseiller du président de la République, chargé des zaouïas et associations religieuses, Aissa Belakhdar, a souligné, vendredi depuis Ghardaïa, que "les zaouïas et les écoles coraniques ont toujours contribué à la préservation des spécificités nationales et civilisationnelles notamment, le référentiel religieux national basé sur les principes de fraternité, de respect mutuel et du vivre ensemble".

S'exprimant à l'APS en marge d'une visite dans la Zaouïa "El Houda wa Diya", M. Belakhdar a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des canaux de sensibilisation ayant pour objectif de faire connaitre les rôles éducatifs, sociaux, économiques et historiques des zaouïas et écoles coraniques en Algérie, particulièrement dans la préservation de notre identité et de nos valeurs du vivre ensemble dans la diversité.

"La zaouïa a constamment donné l'exemple par son action en matière de conciliation et de propagation des valeurs de solidarité, d'entraide, de patriotisme et de confraternité entre les composantes du peuple algérien", a-t-il dit.

"Les écoles coraniques et Zaouïas de Ghardaïa constituent un modèle à suivre en Algérie pour promouvoir la culture du respect mutuel et du vivre ensemble dans la diversité des rites", a-t-il rappelé.

Cette visite dans la wilaya de Ghardaïa a pour objectif d'écouter la société civile, les membres des zaouïas et écoles coraniques pour trouver des moyens à même d'améliorer l'enseignement religieux et de le moderniser, a indiqué M. Belakhdar.

Accompagné du wali de Ghardaïa, Boualem Amrani et des élus locaux, le Conseiller du président de la République a assisté à une cérémonie religieuse qui s'est déroulée dans un climat de recueillement et de piété dans la zaouïa "El Houda wa Diya" et qui a été marquée par la déclamation de versets du saint coran.

Le Conseiller du président de la République chargé des zaouïas et associations religieuses visitera au cours de cette tournée de plusieurs jours des structures religieuses réparties à travers la wilaya de Ghardaïa.