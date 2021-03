Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Les jeunes leaders mettent en place un observatoire pour la paix

Les organisations des jeunes leaders des universités et de la société civile viennent de mettre en place un Observatoire congolais pour la paix en période électorale (OCOPEL).

Institué comme ambassade de paix, dans chaque département, arrondissement, district et quartier, l'OCOPEL est dirigé par un bureau exécutif national de quatorze membres, placé sous Frédéric Menga, en sa qualité d'ambassadeur général.

Les jeunes leaders du Congo ont également souhaité que l'élection présidentielle du 21 mars 2021 se passe dans la quiétude. Ils ont appelé les différents acteurs concernés par le processus électoral à faire preuve de patriotisme, d'impartialité et de responsabilité.

Aux différents candidats, ces derniers ont recommandé de respecter la loi électorale ; d'accepter les résultats des urnes ou de les contester sans violence conformément aux lois et règlements de la République. Les sept candidats devraient éviter l'incitation à la violence, à la haine et au tribalisme ; car ils sont tenus de mener une campagne responsable et de préserver la paix, la sécurité et l'unité nationale.

Par ailleurs, il a été recommandé aux jeunes de respecter les biens publics et privés ; de conserver les acquis de développement ; de cultiver la paix, l'amour, le vivre ensemble, l'esprit de tolérance, de l'acceptation de l'autre ; d'éviter de se faire manipuler par les politiques ; de lutter contre le tribalisme et le repli identitaire.

La Commission nationale électorale indépendante (CNEI) devrait, selon les jeunes leaders, veiller à la régularité de l'élection présidentielle ; travailler pour une élection pacifique, libre et transparente. A la Cour constitutionnelle, ces jeunes ont demandé de promouvoir la justice constitutionnelle en tant que juge du contentieux électoral et de publier les résultats dans les délais raisonnables.

Notons que les jeunes leaders du Congo sont issus des organisations non gouvernementales, des associations socioculturelles et sportives, des confessions religieuses, des coopératives agricoles, des associations et syndicats d'élèves, étudiants, prestataires, bénévoles et enseignants. Ils ont rendu public leur message à l'occasion de la Journée nationale de la jeunesse célébrée en différé le 2 mars dernier à Brazzaville.