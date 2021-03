Botswana: Le pays et le Botswana discutent de leur coopération

Luanda — Les questions liées à la Covid-19 et aux perspectives de coopération dans le secteur du tourisme ont dominé la conversation téléphonique entre les vice-présidents de l'Angola, Bornito de Sousa, et du Botswana, Slumber Tsogwane.

Selon une note des organes d'appui au Vice-président de la République de l'Angola, au cours d'un dialogue d'environ 15 minutes, les homologues ont également échangé des vues sur des questions d'actualité et d'intérêt commun, comme la candidature botswanaise au secrétariat exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC).

Il y a deux ans, le vice-président Bornito de Sousa a participé à la cérémonie d'investiture du président du Botswana, Mokgweetsi Masisi.

La SADC a été créée le 17 août 1992, lors du Sommet de Windhoek, en Namibie, dans le but, entre autres, de promouvoir une croissance et un développement économiques et durable, ainsi que de réduire la pauvreté dans la région.

Les membres de la communauté SADC sont l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la République démocratique du Congo, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et les Seychelles.

