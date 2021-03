Angola: Le pays enregistre 30 accidents de mines

Luanda — Vingt-deux personnes sont mortes et 41 ont été blessées, à la suite de 30 accidents de mines survenus en 2020 dans le pays, selon le directeur du domaine technique de l'Institut national de déminage, Loneke Agostinho Diu.

Selon la source au cours de la période en question, plus de 150 chaussées ont été déminées, ainsi que 27 kilomètres de zones pour l'installation de lignes de transport d'électricité à haute tension et environ 80 millions de mètres carrés, pour la construction d'infrastructures et d'exploitation agricole.

Loneke Diu a déclaré que les 883 démineurs, impliquaient dans ce travail, ont enlevé 468 mines antipersonnel, 26 mines antichar et 3 962 autres engins explosifs.

En 2019, a-t-il rappelé, 36 accidents de mines ont été enregistrés dans le pays.

Le responsable s'est adressé à la presse ce vendredi, en marge de la campagne de don de sang promue par l'Institut national de déminage (INAD), dans le cadre de la commémoration du 26e anniversaire de son existence, qui sera célébré le 6 mars.

