Cote d'Ivoire: Législatives/Abobo - Kandia Camara félicite les populations

Les élections législative du samedi 6 mars 2021, se sont déroulée dans une bonne ambiance dans la commune d'Abobo. Aucun incident n'a été signalé. Dans les quartiers de la commune, la situation était calme. Dans les bureaux de vote, l'affluence qui était faible dans la matinée s'est renforcée dans l'après-midi. En somme, les choses se sont déroulées comme prévue.

La ministre Kandia Kamissoko Camara, qui conduisait la liste RHDP a voté au groupe scolaire « Nadreau la Source », au quartier « Abobo Clouetcha ». Dans un point de presse, elle a adressé ses félicitations aux populations de la commune pour l'ambiance de paix, de fraternité et de cohésion qui a prévalu depuis la précampagne jusqu'au scrutin, en passant par la campagne.

« Je suis vraiment fière des populations d'Abobo. Je les félicite sincèrement pour cet esprit de cohésion et de paix. J'ai sillonné tous les bureaux de vote. L'on m'a signalé que tout se passe très bien. Et qu'il n'y a aucun incident. Je suis heureuse de constater que le scrutin se déroule dans la paix et la cohésion. C'est vrai qu'il y a plusieurs candidats en compétition. Mais nous sommes des adversaires et non des ennemis. Les population d'Abobo viennent de démontrer encore une fois, que dans cette commune, c'est plutôt la paix, la fraternité, la joie de vivre et la cohésion que nous cultivons », a-t-elle soutenu.