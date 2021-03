Cote d'Ivoire: Autonomisation de la jeune fille - Des élèves sensibilisées à s'intéresser aux filières scientifiques

Dans le cadre de la célébration de la Journée de la femme et des filles de sciences, Mtn-Côte d'Ivoire a organisé, en collaboration avec IHS-Côte d'Ivoire, une journée de sensibilisation à l'intention des jeunes filles du lycée Mamie Adjoua, lycée scientifique, lycée mixte 1 et 2 et du lycée moderne Bad de Yamoussoukro.

Un atelier d'échanges a eu lieu sur les Sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (Stem) et les métiers des Télécoms. C'était le 3 mars 2021, au lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro.

Plus de 600 filles ont pris part à cet événement dont le but est de susciter en elles l'intérêt pour les filières et carrières scientifiques.

Rappelons que dans le cadre de sa responsabilité sociale et sociétale, la société de téléphonie mobile s'est engagée depuis quelques années dans les initiatives visant à favoriser une autonomisation des jeunes filles et les amener à intéresser aux Stem. L'objectif étant de les motiver et les inspirer à embrasser ces domaines d'avenir où elles sont très souvent sous-représentées.

A travers ces activités, Mtn-Ci et IHS-Ci veulent susciter une nouvelle génération de jeunes filles déterminées à réussir et à devenir des femmes leaders.