Cote d'Ivoire: Lyon - Maxwell Cornet entre dans l'histoire du club

Maxwell Cornet prend désormais les galons dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais. L'international ivoirien entre dans le cercle fermé des joueurs ayant joué le plus de matchs et le plus de buts avec les Gones.

Titularisé en Coupe de France hier face au FC Sochaux, Cornet s'est illustré par un but à la 10ème minute. Celui qui lui permet d'entrer dans le top 30 des joueurs les plus utilisés et top 20 des meilleurs buteurs.

« Je suis très content. C'est une fierté de pouvoir écrire un peu l'histoire dans ce club qui m'a fait grandir et qui m'a découvrir le haut niveau. Et puis c'est ce qui est le plus marquant est que je suis à égalité avec celui qui m'a amené dans ce club Florian Maurice en termes de buts. Il me reste encore des matchs et si je peux passer devant, ça serait plutôt beau », a-t-il déclaré en zone mixte hier après le succès (5-2) face à Sochaux.

En rappel, Maxwell Cornet a rejoint l'Olympique Lyonnais en 2015 en provenance du FC Metz. Cette saison, le joueur de 24 ans a déjà disputé 26 rencontres en Ligue 1 pour un but et six passes décisives.