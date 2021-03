Algérie: Le ministre de l'Intérieur salue le rôle "vital et fonctionnel" de l'élément féminin dans la Protection civile

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a salué, samedi à Alger, le rôle "vital et fonctionnel" de la femme dans les rangs de la protection civile, se félicitant de ses performances, au côté de l'homme, pour faire face aux périls et servir la Patrie.

Dans une allocution lors d'une cérémonie à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme au niveau de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention relevant de la Protection civile de Dar El-Beida (Alger), M. Beldjour a salué "le rôle vital et fonctionnel de l'élément féminin dans le secteur de la Protection civile et le professionnalisme de sa performance qui le hisse à des niveaux mondiaux", réaffirmant l'engagement de l'Etat "l'accompagner et le soutenir en le renforçant en moyens indispensables pour la préservation de ces acquis, des vies, des biens et de l'environnement".

Après avoir adressé ses vœux à l'ensemble des Algériennes à l'occasion de leur Journée mondiale, le ministre a mis en avant "la ferveur de la femme algérienne dans l'accomplissement de sa fonction sociétale, éducative et publique", soulignant qu'elle "est la citoyenne qui aspire à l'Algérie nouvelle, forte d'un décollage économique, d'un développement et d'un tissu social solide à identité algérienne".

M.Beldjoud a rappelé, à l'occasion, que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé, dans son programme, un intérêt particulier à la femme, visant à la promouvoir et à lui permettre de consolider sa participation dans les domaines, politique et socio-économique.

A ce propos le ministre affirmé que l'Etat "a décrété des mesures de protection de la femme de toute violence la menaçant et encouragé les opportunités de sa participation à la vie publique et à la vie politique en particulier".

"L'Etat a mis en place également une protection pour la femme au foyer, en lui assurant la protection sociale, en reconnaissance de sa contribution à la stabilité sociale, éducative et de la société".

Relevant que cette cérémonie intervient après la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile, le 01 mars de chaque année, le ministre a indiqué que "l'Algérie fait face à une conjoncture sanitaire sans précédant, induite par la propagation du Coronavirus (Covid-19), face à laquelle l'Etat s'est mobilisé avec tous ses moyens humains et matériels, en application d'une stratégie scientifique étudiée sous la conduite du Président de la République, axée sur la lutte et la prévention.

"Une stratégie supervisée par le Premier ministre à travers le staff gouvernemental, avec pour but, la préservation de la santé des citoyens", a-t-il ajouté.

Le ministre a salué les cadres et personnels de la Protection civile pour le rôle qu'ils ont accompli en première ligne de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, aux côtés des corps de sécurité, des personnels de santé et de l'Armée nationale populaire (ANP), soulignant qu'"ils n'ont ménagé aucun effort en matière d'intervention, d'accompagnement des patients et de sensibilisation des citoyens".

Lors de sa tournée à travers les structures de l'UNII, M. Beldjoud a reçu des explications sur le rôle des femmes dans les rangs de la Protection civile et les missions importantes, jadis réservées aux hommes, qu'elles assument aujourd'hui, notamment la recherche et le sauvetage en zones accidentées (14 femmes à travers 23 wilayas), la plongée (10 femmes à l'échelle nationale), le secours aérien et le secours médicalisé (88 femmes médecins urgentistes) et la recherche et le sauvetage sous les décombres et la recherche cynotechnique en forêts (10 femmes à l'échelle nationale).

Le ministre et le colonel Boughlef ont, par la suite, présidé la cérémonie de remise des grades et de promotion de femmes de la Protection civile et remis les clés de logements AADL à des femmes bénéficiaires dans le cadre de l'amélioration du niveau de vie des personnels.

La sous-lieutenant Belhadj Djelloul Alia de l'Unité principale de la Protection civile de Relizane, qui a pris en charge 16 accouchements d'urgence dans des ambulances ou à domicile durant le confinement sanitaire, a été honorée pour son abnégation et son dévouement. Le directeur général de la Protection civile a par la même occasion honoré des femmes journalistes.