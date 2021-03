Algérie: Bengrina appelle à "conjuguer les efforts pour mettre l'Algérie à l'abri des dangers"

Batna — Le président du Mouvement El Bina Abdelkader Bengrina a appelé samedi depuis Batna à "conjuguer les efforts pour mettre l'Algérie à l'abri et la prémunir des dangers" qui la guettent.

"L'Algérie a réussi grâce à la cohésion entre le peuple et l'Armée nationale populaire et, aujourd'hui, elle a besoin d'une autre cohésion des partis politiques, des personnalités nationales et de la société civile pour compléter la concrétisation des revendications du Hirak et l'édification d'une Algérie nouvelle en harmonie avec les institutions de l'Etat, dans la stabilité", a indiqué M. Bengrina au cours d'un rassemblement populaire, animé au Centre de la recherche scientifique de l'université Batna-1.

Saluant, à cette occasion, les consultations engagées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune avec les responsables de partis politiques,des organisations et des personnalités nationales, M. Bengrina a appelé tout un chacun à prendre ses responsabilités et participer à la réussite de ces efforts.

"Nous resterons fidèles à notre modération, à la culture de l'Etat dont nous sommes fier, à notre approche pacifique et à nos valeurs algériennes au service du peuple et à son unité et au soutien de toutes les institutions de l'Etat, y compris l'Armée nationale populaire, de même que nous serons intransigeants avec les ennemis de l'Algérie", a ajouté le président du Mouvement El Bina, mettant l'accent sur quelques positions de sa formation politique.

Abdelkader Bengrina qui avait réitéré l'appui de sa formation politique à toutes les causes justes, a critiqué les "artisans de la haine qui ne voient dans ce pays que les choses négatives et ne véhiculent que des discours de la peur".