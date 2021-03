Egypte: 440 millions d'USD de la BM pour le développement des chemins de fer de l'Egypte

La ministre de la coopération internationale, Rania El-Machat, a annoncé samedi l'approbation par le conseil des directeurs exécutifs de la Banque Mondiale sur l'affectation de 440 millions d'USD au développement du secteur des chemins de fer et au financement d'un projet visant à améliorer le facteur de sécurité et l'efficacité opérationnelle des services ferroviaires égyptiens.

"Le financement - qui a été approuvé par la Banque Mondiale - représente un catalyseur important pour la stratégie de l'Etat pour développer le secteur des transports, et relance également les efforts visant à mettre en oeuvre les objectifs du développement durable", a-t-elle dit, notant que ce financement s'inscrit dans le cadre du troisième principe des Principes de diplomatie économique relatif aux partenariats internationaux, à travers lesquels le ministère vise à promouvoir les histoires de développement et les partenariats internationaux dans le cadre de trois facteurs: le citoyen, centre d'attention, les projets en cours, et l'objectif qui est la force motrice.

Elle a ajouté que le portefeuille de financement du développement en cours du ministère comprenait plus de 13 milliards de dollars destinés aux infrastructures durables, y compris les projets de transport, dont 36 projets d'une valeur de 5,7 milliards de dollars pour mettre en œuvre le neuvième objectif du développement durable: industrie, innovation et infrastructure, en plus de 30 projets pour réaliser le onzième objectif: des villes et des communautés urbaines durables d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, et 34 projets pour le septième objectif: une énergie propre abordable, d'une valeur de 5,9 milliards de dollars .

Le projet de développement et de sécurité des chemins de fer égyptiens vise à moderniser les systèmes de signalisation et à renouveler les voies ferrées le long de la ligne Le Caire - Beni Sweif, en plus d'achever les travaux du projet de restructuration de l'Autorité ferroviaire égyptienne sur les lignes (Alexandrie - Le Caire) et (Beni Sweif - Naga Hammadi) D'une longueur totale de 763 km.