Ile Maurice: Quand la Fondation Antoine Tsia Lip Ken, Super U et Cœur Cap Tamarin s'associent

Viser le bien-être du village de Tamarin et de ses habitants. Cet objectif a réuni la Fondation Antoine Tsia Lip Ken, Super U et Cœur Cap Tamarin.

Voici un communiqué des entités concernées à propos de cette grande mission :

- Faire de Tamarin un endroit où il fait mieux vivre. Tel est l'objectif d'un vaste projet social, communautaire, environnemental et culturel lancé conjointement par la Fondation Antoine Tsia Lip Ken (fondation créée en novembre 2012 par le groupe Super U), Super U et Cœur Cap Tamarin, ce samedi au complexe Cœur Cap Tamarin. Sous la houlette de ces trois entités, de nombreuses actions seront prises à court, moyen et long terme afin de rendre meilleure la vie des habitants de la région.

«L'implantation de Cœur Cap Tamarin et de Super U dépasse largement le concept purement commercial pour s'aligner sur un axe social, environnemental et culturel dont les bénéficiaires sont les habitants, les jeunes et les enfants en particulier, de la communauté de Tamarin et de la région de Rivière-Noire. Nous visons une intégration maximale de la population à travers la mise en opération de nouveaux projets et le soutien à certains projets existants », indique Rajiv Gungadin, Asset Manager chez Cepage Properties.

Cette initiative décline en plusieurs projets ciblés, soit la petite enfance, le sport, les arts, le soutien aux femmes entrepreneurs, l'enfance (culture et développement), et le respect de l'environnement. Parmi les actions prévues : un Centre d'Eveil et de Développement du Jeune Enfant et des parents (service de garderie dans un premier temps) moderne accueillant des enfants entre 3 mois et 3 ans provenant de familles vulnérables sera mise en place, le Club Cycliste de Tamarin sera sponsorisé, un soutien sera apporté au Centre Arts et Culture de La Pointe Tamarin qui a pour but d'aider les jeunes de la localité en favorisant leur développement à travers les arts plastiques, un projet pour favoriser l'entreprenariat des femmes sera mis en place, et les enfants de Coteau Raffin pourront désormais fréquenter la structure Sunday Care d'ABAIM au Morne les dimanches.

« Nous multiplierons également les projets visant à promouvoir le respect de l'environnement dans la localité, en ligne avec la politique environnementale et de développement durable déjà suivie par Cœur Cap Tamarin et Super U, » ajoute Patricia Yue, Assistante Directrice de Terre de Paix. « Cela se fera notamment à travers l'affichage de panneaux dans la baie de Tamarin, des journées de nettoyage régulières, l'installation de poubelles, et la conscientisation des jeunes, entre autres. L'ensemble de ces projets, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou culturels, a pour but d'aider les jeunes à trouver leur voie et à devenir les citoyens exemplaires de demain, tout en faisant de Tamarin un village où il fait mieux vivre. »

Plusieurs associations et projets se sont associés à cette initiative conjointe : la Fondation pour l'Enfance - Terre de Paix, l'académie du Club Cycliste de Tamarin, le centre Art et Culture de La Pointe Tamarin, des femmes artisans, ABAIM et le Conseil de Village de Tamarin.

« Tamarin et la région de Rivière-Noire sont des endroits particulièrement iconiques à Maurice, et ont depuis longtemps captivé l'imagination des Mauriciens et des touristes par leur beauté naturelle. C'est une région qui nous tient particulièrement à cœur, et nous souhaitons ardemment participer au développement durable du village et des alentours, tout en aidant la population, particulièrement les jeunes, à améliorer leur niveau de vie », affirme Pascal Tsin, CEO de Super U et Chairperson de la Fondation Antoine Tsia Lip Ken.

Une vidéo de présentation de cette initiative a été projetée durant le lancement et ci-suit le lien : https://we.tl/t-HbpB7bSk0q