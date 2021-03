Cameroun: Recherche agricole - Les nouvelles ambitions de la vulgarisation

Après quelques années d Ne ralentissement, le programme national y dédié a officiellement repris ses activités vendredi dernier à Yaoundé.

Le Programme national de vulgarisation et de recherche agricole (PNVRA) a réuni ses membres vendredi dernier à Yaoundé, question de formuler et valider de nouvelles stratégies et mécanismes de redynamisation de ses activités. Une rencontre très attendue, présidée par Dagobert Djakou, représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural (MINADER).

D'emblée, il a félicité le coordonnateur national Mahama Dougdje et son adjoint, récemment nommés à la tête du programme. « Ces nominations sont une marque de la volonté commune affichée par le MINADER et son collègue en charge de l'élevage et des pêches, de redynamiser cet important dispositif d'appui conseil et de vulgarisation agricole, qui a fait ses preuves sur le terrain par le passé ».