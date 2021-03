Algérie: Warda Maâmeri, une femme de fer aux doigts de fée

Constantine — Sur les hauteurs de la localité de Ain Smara (20 km au Sud-Ouest de Constantine) retentit le nom et la popularité de Warda Maâmeri, une ferronnière qui s'est frayée un chemin dans un métier d'hommes faisant d'elle une femme de fer aux doigts de fée.

Défiant la rudesse de cette profession, dès l'âge de 24 ans, Warda a appris de son oncle la ferronnerie et contribué au prolongement d'une tradition ancestrale, concrétisant de ce fait son rêve à rebours des préjugés, marquant la particularité à Constantine du choix de la femme pour une profession habituellement masculine.

Unique ferronnière d'art à Constantine, Warda se charge personnellement du transport de la matière première et de la préparation d'ouvrages de différents gabarits en utilisant des outils de choc et des instruments lourds, ainsi que l'élaboration de designs modernes et la confection de styles créatifs inspirés par des formes nouvelles adaptées à la demande des clients.

Façonnant le fer à sa disposition, Warda manie savamment les coups de marteau et d'étampe sur le métal qui ont façonné ses ouvrages mais aussi sa personnalité bien trempée et l'ambition qu'elle porte.

Et de poursuivre : "De la ferronnerie populaire ou artisanale à la ferronnerie d'art ou celle du bâtiment, j'ai appris à me perfectionner et à donner vie à des objets d'ornements architecturaux en fer forgé", précisant que la plupart de ses ouvrages en ferronnerie ont été réalisés "dans un délai n'excédant pas trois jours".

Plus qu'un métier, une vocation

"Avant d'être envahie par la passion de ce métier, j'étais une fille ordinaire, puis je me suis laissée emporter par ce que je ressentais en découvrant le charme du forgeage, j'ai trouvé ma vocation, ce qui était le plus essentiel pour moi", confie-t-elle.

"C'est là où je suis née", ajoute Warda qui considère que "porter le fardeau de la responsabilité d'un atelier, concilier vie professionnelle et vie de famille, et supporter le regard de la société envers la question de la différence, en exerçant un métier majoritairement masculin, rendaient difficile la concrétisation de mon rêve".

Estimant qu'il faut avoir du caractère pour relever le défi, la ferronnière constantinoise, travaille toujours, à 34 ans, avec le même enchantement et se revoit encore la toute jeune femme enthousiaste qu'elle était au tout début de son parcours.

Rencontré devant l'atelier de la ferronière, Kamel. A, un client parmi les plus anciens de Warda, a confié à l'APS avoir connu la jeune ferronnière dès le début de son parcours, il y a plus de 10 ans.

"En signe de reconnaissance pour son obstination et son dévouement, je lui confie toujours des commandes qu'elle réalise avec une touche de somptuosité à un coût raisonnable qui convient à toutes les bourses", a-t-il renchérit.

Selon son cousin, Abderrahmane Maâmeri, "les débuts de Warda dans ce métier majoritairement masculin, n'étaient pas si aisés, mais elle ne se préoccupait pas de l'avis des autres et se consacrait pleinement à son travail grâce aux encouragements des membres de la famille, notamment ceux de son défunt père".

Et de poursuivre : "J'ai travaillé comme apprenti chez ma cousine durant deux ans, au cours desquelles j'ai appris d'elle énormément de choses en peu de temps".

"Le regard des gens envers Warda a changé avec le temps, car les clients affluent désormais de toutes parts, que ce soit des habitants de la commune de Ain Smara, des entreprises industrielles, des associations et même des clients des wilayas limitrophes", a-t-il assuré.