Angola: Le pays produit trois espèces de pitaya

Luanda — Les niveaux de production de pitaya à la ferme de la société Dgil-Angola Agricultura sont passés de 122 tonnes, fin 2011 à mi-2012, à 200 mille kilogrammes d'ici 2020, un résultat qui encourage l'augmentation de la culture de ses trois espèce.

Pitaya est un fruit tropical d'Amérique centrale et a commencé pendant quelque temps à être exporté vers l'Asie, qui, après avoir découvert son contenu nutritionnel, a décidé d'en devenir le producteur, à l'échelle mondiale au point d'être confondu avec l'origine.

Actuellement, les trois espèces de ce fruit sont déjà cultivées en Angola, à savoir le Pitaya blanc, à peau rose et blanche à l'intérieur; le Pitaya rouge, avec une couleur rose rougeâtre à l'extérieur et une couleur rouge-violet-rose à l'intérieur, ainsi que le Pitaya jaune, avec une écorce jaune et blanche, à l'intérieur.

