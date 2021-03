Egypte: Le ministre de l'Agriculture s'entretient avec l'ambassadeur de Hongrie

Le ministre de l'Agriculture, Al-Sayed Al-Qosseir, s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur de Hongrie en Egypte, de la coopération agricole.

C'était en présence du vice-ministre de l'Agriculture chargé de la richesse animale, piscicole et avicole, Moustafa El-Sayad, apprend-on de la MENA. Les relations égypto-hongroises sont historiques, a déclaré le ministre, exprimant l'espoir de développer la coopération dans les domaines piscicole et de production animale et bovine.

L'ambassadeur de Hongrie a, pour sa part, affirmé la possibilité de coopérer également en matière d'irrigation moderne et d'activités connexes, comme la Hongrie possède la plus grande banque de conservation du matériel génétique des variétés de betteraves avec environ 7 300. Les deux parties ont convenu de former une équipe de travail technique pour discuter de la coopération et du mécanisme de mise en œuvre de ce dossier.