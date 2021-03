Afrique: Elim. CAN 2021 / Zambie - 33 joueurs convoqués pour les deux dernières journées

La Zambie a dévoilé une liste de 33 joueurs en vue des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Ces deux journées, les 5e et 6e, verront les Chipolopolo affronter l'Algérie et le Zimbabwe alors qu'ils sont dans une mauvaise posture dans un groupe H où ils occupent la 4eme et dernière place avec deux points de retard sur le Zimbabwe et un point sur le Botswana. Tout se jouera donc entre les trois pays quand on sait que l'Algérie est déjà qualifiée pour le Cameroun avec ses 10 points obtenus.

Dans cette liste de 33 éléments concoctée par le sélectionneur Micho Sredojevic, ne figurent pas le gardien de but Kennedy Mweene, le défenseur Stoppila Sunzu et le meneur de jeu Rainford Kalaba. Sredojevic a par contre fait appel à Kabaso Chongo du TP Mazembe, Patson Daka de Red Bull Salzbourg et Fashion Sakala d'Ostende. Nathan Sinkala est également présent.