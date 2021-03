Cote d'Ivoire: Parme - Malgré les résultats piteux, Yann Karamoh croit au maintien

Arrivé à Parme l'été dernier en provenance de l'Inter Milan, Yann Karamoh a disputé 20 matches et inscrit 2 buts et 2 passes décisives avec le club italien. Alors que son équipe pointe à la 19e place au classement de la Serie A après 25 journées, le natif d'Abidjan croit toujours au maintien.

«C'est vrai que c'est compliqué 17 matches sans victoire, surtout qu'à un moment on a enchaîné beaucoup de défaites. C'était très très compliqué. Mais le coach essaie de remotiver les troupes », a confié Karamoh à beIN Sports.

Pour l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen, le problème de Parme se situe surtout au niveau de sa défense.

« Niveau offensif, on va dire que ça va, parce qu'on marque des buts. Mais on en prend beaucoup. Ça on doit le régler le plus vite possible, parce qu'on a plus le droit à l'erreur », a-t-il ajouté avant de préciser que l'équipe continue de croire au maintien.

Ce dimanche, Parme a réussi à accrocher la Fiorentina sur son terrain (3-3) mais garde toujours son inquiétante 19e place à 5 points de Cagliari, le premier non relégable.