A quelques journées de la fin, les Rangers de Glasgow sont officiellement champions d'Écosse. Bien qu'ils aient fait match nul contre Dundee United (0-0), les joueurs de Steven Gerrard totalisent 20 points d'avance sur leur rival, le Celtic, et ne peuvent plus être rattrapés.

On n'est que début mars mais le football européen connait déjà un vainqueur. Après 10 ans de règne de la part du Celtic Glasgow, où figure notamment l'ivoirien Ismaila Soro ou encore l'anglo-ivoirien Karamoko Dembélé, la Scottish Premier League couronne un nouveau champion.

En effet, alors qu'il reste 7 journées à disputer (et deux matches en retard), les coéquipiers du sud-africain Bongani Zungu, prêté par le SCO d'Angers, devaient faire au moins match nul face au Dundee United pour s'assurer le titre. Chose faite puisque la rencontre s'est conclue sur le score 0-0 et permet à Steven Gerrard et ses hommes de stopper l'hégémonie de leur rival historique, le Celtic Glasgow qui collectionnait les titres de champion. Avec 20 points d'écart et avant leur rencontre prévue dans 2 semaines, ils ne peuvent plus être rejoints au classement par la troupe du coach intérimaire John Kennedy.

De plus, les Gers (surnom des Rangers) reviennent de loin puisqu'il y a 9 ans, un redressement économique les envoyaient en 4ème division et ont attendu l'année 2016 pour revenir au plus haut niveau. 4 ans après leur retour en Premiership, les supporters des Rangers peuvent désormais célébrer le 55è titre du club.