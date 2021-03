Angola: Le secrétaire d'État encourage les agriculteurs à augmenter leur production

Uíge (Angola) — Le secrétaire d'État à la Planification, Milton Reis, a exprimé à Uíge la nécessité d'augmenter la production nationale afin d'éviter l'importation de biens essentiels et le gaspillage de devises.

Milton Reis, qui s'exprimait jeudi lors d'une réunion avec des agriculteurs et des agents économiques de la municipalité de Puri, a dit qu'il était essentiel d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, en particulier dans la production de produits alimentaires de base et d'autres biens essentiels pour la consommation intérieure.

"Les producteurs peuvent augmenter la production nationale, à l'aide de financements pour l'achat de machines agricoles et en comptant sur les opérateurs du commerce et de la distribution pour intensifier les achats de produits nationaux à acheminer vers les centres de consommation", a-t-il souligné.

Le secrétaire d'Etat à la Planification a indiqué que le PRODESI continuera à soutenir l'enregistrement des producteurs et l'indication des documents nécessaires pour accéder au crédit et la diffusion et l'exposition des produits nationaux auprès des acheteurs.

Il a rappelé que la visite dans la province d'Uíge vise également à vérifier les initiatives de lutte contre la pauvreté, le degré d'exécution du Plan integer d'Intervention dans les municipalities (PIIM) et le Programme d'Appui à la Production, à la Diversification des Exportations et à la Substitution des Importations (PRODESI ).

À son tour, l'administrateur municipal de Puri, Delfina Henriques, a déclaré que le manque de réhabilitation des voies d'accès et le manque de financement entravent la promotion de la production agricole des 22 coopératives, 43 associations et la production dans les 670 aquariums, dont 45 inutilisés.

Milton Reis, qui dirige une équipe du ministère de l'Économie et de la Planification, a commencé les travaux mercredi dans la municipalité d'Uíge, ayant déjà par Songo, Quitexe, Negage, Puri, Sanza Pombo et a clôturé jeudi au siège provincial.

