Afrique: Atteinte des objectifs des agendas 2030 et 2063 - L'Afrique invitée à accélérer les progrès en matière de développement durable

L'Afrique devra se remettre rapidement de la pandémie de Covid-19 pour accélérer les progrès en matière de développement durable et construire une voie inclusive pour atteindre l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063, déclare ce mercredi, le vice-Premier ministre de la République du Congo, Firmin Ayessa.

Décrivant les conditions causées par la Covid-19 comme sans précédent, M. Ayessa déclare que la situation sanitaire et économique en Afrique a été gravement affectée par la pandémie, d'où l'urgence pour le continent de rebâtir plus solide et plus vert.

« Mon pays est désormais un leader dans la lutte contre le changement climatique et pour preuve, notre pays est à l'avant-garde de la mise en place du Fonds bleu pour le Bassin du Congo qui a pour objectif de redéfinir les bases d'économies collaboratives qui incluent l'exploitation rationnelle de la forêt et la gestion durable de l'eau, des zones côtières, du fleuve Congo et de ses affluents », déclare-t-il aux délégués du septième Forum régional africain pour le développement durable (Fradd), qui a été officiellement ouvert ce mercredi par le président Denis Sassou Nguesso.

Le Forum régional cherche à intégrer et à examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme mondial à l'horizon 2030 et de l'Agenda 2063 de l'Afrique.

S'exprimant lors du même évènement, Arlette Soudan-Nonault, ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo, et nouvelle présidente de la septième session du Fradd, déclare que l'Afrique a besoin d'un modèle de développement durable pour réaliser l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063.

Dans son message au forum, la vice-secrétaire de l'Onu, Amina Mohammed, déplore que la Covid-19 menace des décennies de progrès en matière de développement et retarde les plans de l'Afrique dans la réalisation des Odd.

Mme Mohamed déclare que le moment est venu de tirer parti des capacités et du potentiel de l'Afrique pour les 226 millions de jeunes africains afin de tracer une nouvelle trajectoire avec l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 comme lignes directrices.

« Alors que nous écoutons les voix des jeunes du monde, le moment est venu de faire la paix avec la nature et cela signifie développer un modèle économique juste qui signifie adopter les énergies renouvelables, les infrastructures vertes et résilientes et la numérisation inclusive qui protège les ressources naturelles », déclare Mohamed.

S'adressant au forum, la secrétaire exécutive de la Cea, Vera Songwe, fait remarquer que l'Afrique devra remplacer et reconstruire un système de soins de santé plus fort et plus résilient après la pandémie de Covid-19.

La Cea travaille avec la Commission de l'Union africaine, les Centres africains de contrôle des maladies, Afreximbank et d'autres partenaires par le biais de l'équipe de travail africaine sur l'acquisition de vaccins pour aider les pays africains à obtenir des vaccins contre la Covid-19 avec plus de 500 millions de doses provenant de loin.