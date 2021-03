Cote d'Ivoire: Législatives 2021 au Plateau - Le candidat Ouattara Dramane félicite Ehouo Jacques pour sa réélection

Dans un post publié sur sa page Facebook au soir des élections législatives du samedi 6 mars 2021 alors que la Commission électorale indépendante n'avait pas encore proclamé les résultats provisoires de cette circonscription , Ouattara Dramane dit OD a félicité son jeune frère Ehouo Jacques pour sa victoiren et lui a souhaité de représenter dignement le plateau.

«À ce stade du dépouillement, il est clairement établi que mon jeune frère, Ehouo Jacques, le député sortant, est en passe de remporter la victoire, je viens de l'appeler pour le féliciter et lui souhaiter donc de représenter dignement le plateau, notre chère commune. À mes partisans et à mon équipe, je voudrais leur témoigner ma reconnaissance pour la belle campagne et leur demander de garder foi en l'avenir car les grands hommes sont ceux qui savent se relever des échecs» peut on lire sur la page Facebook du candidat du Rhdp.

Comment les élections se sont déroulées au Plateau

À l'occasion des élections législatives tenues le samedi 6 mars 2021, L'Intelligent d'Abidjan a sillonné certains centres de vote de la commune du Plateau pour s'enquérir des conditions de la tenue du scrutin, taux de mobilisation et de l'état d'esprit des populations.

À notre arrivée à l'Institut supérieur Nanan Thérèse vers 9h, nous avons constaté une échauffourée entre les représentants de candidats et les agents électoraux. Ces représentants de candidats se plaignaient de la possession d'un listing électoral par les représentants d' Ehouo Jacques(Pdci). Selon Hervé Marcelle, un des superviseurs du candidat Ouattara Dramane dit OD, cette attitude pourrait entacher le bon déroulement du scrutin .

« Nous estimons que ce n'est pas de nature à assurer la sérénité et la confiance dans les bureaux. Parce que ça peut être un facteur de tricherie. Les représentants des partis ne doivent pas posséder d'un listing. Nous dénonçons cette attitude », a-t-il dit. Après l'intervention des forces de l'ordre et du commissaire électoral de la circonscription du Plateau, le calme est revenu et le scrutin a repris. Sur les 19 bureaux de vote que comptait ce centre, seulement 400 personnes ont voté sur 7600 personnes inscrites à notre passage.

Après avoir parcouru d'autres centres dont le collège Notre Dame du Plateau ( 19 BV) , Epp Ran ( 10 BV) et l'école pratique de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (14 BV) , ces lieux de vote où l'opération a démarré avec un petit retard , selon le témoignage des agents électoraux( 4 agents pour certains BV ) , le scrutin s'est déroulé dans le calme , avec une affluence variant d'un endroit à un autre. Aucun incident n'a été constaté dans ces lieux de vote.

La sécurité de chacun d'entre eux était assurée par des agents de la police et de la Compagnie républicaine de sécurité ( Crs). Toute le matériel électoral ( tablette, isoloir, listing électoral , cartes d'électeurs , encre indélébile , urne et stickers) était au grand complet. Sauf au collège Notre Dame du Plateau où nous avons aperçu des électeurs qui avaient des difficultés à retrouver leurs cartes d'électeurs.

Dans la commune, l'ambiance était loin de celle des jours ordinaires. Certaines artères principales étaient désertes. L'on pouvait donc apercevoir une fluidité routière permettant aux taxis-compteurs et bus de circuler librement. Dans l'ensemble les activités économiques tournaient au ralenti, avec la fermeture de certains commerces, magasins, banques etc. Jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 18h00, nous n'avons constaté aucun acte de violence ou d'incivisme de la part des représentants des candidats ni des électeurs.