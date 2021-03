Algérie: Commerce de Troc - Des exportations d'une valeur de plus de 170 millions DA en 2020

Adrar — Des produits locaux d'une valeur globale de plus de 170 millions dinars ont été exportés vers les marchés africains, dans le cadre du commerce de troc frontalier au cours de l'année écoulée, a-t-on appris dimanche, auprès des responsables de la direction du commerce de la wilaya d'Adrar.

Ces marchandises ont été exportées vers le Mali et le Niger puis vers d'autres pays africains en échange d'une valeur de 100 millions de dinars de produits importés, a indiqué à l'APS le directeur du commerce Yousfi Mohamed.

Ces exportations concernent les dattes, du sel domestique, des produits en plastique, de l'aluminium, du fer et de l'acier, des produits de l'artisanat et des couvertures, selon la même source.

Les importations, comportent, quant à elle, du bétail (Camelins, ovins et bovins) , le henné, le thé vert, des épices , la viande séchée , en plus du maïs blanc, du riz, des légumineuses sèches et de certains tissus, a ajouté le même responsable.

La direction du commerce d'Adrar s'emploie à sensibiliser les opérateurs activant dans le commerce sur les opportunités préconisées par les pouvoirs publics pour promouvoir le commerce de troc frontalier, dont l'objectif de diversifier les exportations dans le cadre du commerce extérieur suite à l'élargissement de la liste à 14 produits éligibles à l'exportation au titre du commerce de troc.

L'activité de commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali concerne uniquement quatre wilayas de l'extrême sud du pays, à savoir Illizi, Tamanrasset, Adrar et Tindouf, conformément à l'arrêté interministériel (Commerce et Finances) publié au journal officiel N 44.