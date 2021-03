Algérie: Habitat social - des instructions pour la relance des projets à l'arrêt

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a donné, samedi, des instructions pour l'établissement d'un planning permettant la relance au cours du 1er trimestre 2021 des projets à l'arrêt relevant de la formule logement public locatif (LPL).

"Suite à la série de rencontres menées la semaine écoulée par M. Belaribi depuis sa prise de fonctions, avec les directions centrales et décentralisées, en vue de tracer une feuille de route pour augmenter la cadence de la réalisation des travaux et écouter constamment les préoccupations des citoyens, le ministre a présidé, samedi, une réunion visant la relance des programmes de logement suspendus, en raison de problèmes administratifs et techniques", précise le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Ont pris part à cette réunion le secrétaire général du ministère, la cheffe du cabinet du ministère, le directeur général de l'habitat, la directrice générale de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction (DUAC), le directeur général du groupe des services économiques des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) et de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL).

Etaient présents également les directeurs des OPGI et ceux de l'urbanisme des wilayas d'Oran, Skikda et Tlemcen, "wilayas ayant enregistré un taux considérable de chantiers de logements LPL à l'arrêt ou non lancés".

Après discussion de l'ensemble des questions en suspens entravant le lancement de ces projets, le ministre de l'Habitat a décidé durant cette réunion de commencer tous les projets d'aménagement préliminaire et secondaire avant que le taux de réalisation des logements n'atteigne 50 % et ce "pour les livrer dans les délais fixés et éviter tout retard de livraison en raison des travaux d'aménagement".

M.Belaribi a ordonné l'installation de commissions composées des cadres de l'inspection générale du ministère de l'Habitat et de deux cadres respectivement de l'OPGI et de la DUAC pour que ces chantiers soient suivis et sous la supervision directe du ministre.