Algérie: Femme - La CNMA offre gracieusement 20 parts sociales aux agricultrices qui adhèrent

Alger — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a décidé, à l'occasion de la journée de la Femme, d'offrir gracieusement 20 parts sociales aux femmes rurales et agricultrices qui veulent adhérer à son capital social, a annoncé dimanche cette mutualité agricole dans un communiqué.

"A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la Femme (le 8 mars), et dans le cadre de la campagne d'adhésion des femmes rurales et agricultrices au capital social CNMA/CRMA, la mutualité agricole organise à l'échelle nationale, à travers tous son réseau de caisses régionales, une journée dédiée à la femme rurale", indique la même source.

Par ailleurs, la CNMA a annoncé, dans un autre communiqué, le lancement de la 7ème session de formation dédiée à la femme rurales, les agricultrices et les éleveuses.

Cette session sera organisée lundi au niveau du centre de formation et de services polyvalents "Dar El Fellah" situé dans la commune d'El Hamma (wilaya de Khenchela).

Cette formation, qui coïncide avec la célébration de journée internationale de la femme est destinée aux éleveuses et agricultrices et femmes rurales, adhérents et sociétaires des CRMA, des cinq wilayas concernées par ce projet : Souk Ahras, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi et Khenchela.

Lire aussi : Femmes bénéficiaires de micro-crédits : appelle à exploiter les plateformes numériques

Elle est élaborée conjointement avec des experts vétérinaires et agronomes ainsi que des représentants des différents organismes de l'Etat jouant un rôle important dans les programmes mis en place sous formes de soutiens destinés au développement des activités de la femmes rurale à l'instar de l'ANADE (ex ANSEJ), la CNAC et l'ANGEM.

En marge de cet évènement, une exposition des produits du terroir, issues des productions locales des participantes invitées à cet évènement, est prévue à Dar El Fallah.