Ile Maurice: Foyer du Covid-19 - Le stress des employés de SKC Surat

Ils sont plus de 300 employés de la compagnie SKC Surat, renommée pour l'importation de fruits et légumes, à être placés en centre de quarantaine depuis vendredi. Cela, à la suite de trois cas diagnostiqués positifs au Covid-19, à savoir deux hommes de 44 ans et un de 24 ans, employés dans l'entreprise. Entre panique, stress, tests, et contact tracing, certains des employés confient qu'ils ne s'attendaient pas à vivre cette situation. Récit...

Sollicité par l'express, Varun (nom fictif) employé de SKC, actuellement dans un hôtel converti en centre de quarantaine, confie être en contact avec sa famille grâce à son téléphone. «Comme ma famille ne peut me rendre visite, elle prend de mes nouvelles via des appels téléphoniques ou vidéo. Et en me voyant elle est rassurée.» Il ajoute : «Fami biensir pé gayn bokou traka pou mwa akoz mo pa dévan zot.»

Toutefois, le stress ne repose pas sur ce qui va se passer après les résultats des tests mais plutôt sur le fait, dit-il, qu'il s'est retrouvé confiné dans la même chambre que son collègue. «Nous sommes dans la même pièce et ce n'est pas normal. Je n'ai pas encore soulevé ce sujet auprès du responsable du centre. Toujours est-il que la grande frayeur est là. On peut être asymptomatique mais je trouve que placer ensemble deux personnes qui seront l'objet de tests pendant ces quelques jours, est dangereux. Qui est atteint entre nous deux ? On ne le sait pas», déplore notre interlocuteur.

Il ne s'attendait pas à vivre une telle situation. «Je pensais que les produits frigorifiés ne pouvaient transporter le virus. Pour moi, cela doit être les conteneurs ou les boîtes dans lesquelles se trouvent généralement les fruits et légumes, qui sont à l'origine de cette contamination.»

Nous avons contacté une employée de la même compagnie qui soutient que sa famille se porte bien. «Je vis avec mon mari. Mes beaux-parents n'ont pas été affectés vu que je ne les ai pas vus depuis longtemps. Moi aussi je vais bien mais ma famille vit un stress terrible vu que c'est la première fois que je vis une telle situation», relate cette employée qui dit ne pas présenter de symptômes pour l'heure. Cette femme, qui travaille au sein de SKC depuis un an, affirme que son premier test s'est révélé négatif.

Toutefois, selon nos indications, un des employés qui a été testé positif aurait été en contact avec sa mère et sa grand-mère. Ces dernières sont actuellement au centre de quarantaine.

Suren Surat, CEO de SKC, dit, pour sa part, ne pas pouvoir révéler le chiffre exact de ses employés atteints du virus. «Je suis enfermé dans une chambre mais pour le moment, mon état de santé est jugé stable. J'ai un deuxième test à faire qui me permettra de connaître mes résultats lundi matin.» Il pense que sa femme et sa fille pourraient également être placées en quarantaine.