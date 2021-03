Gabon: Le monde célèbre la JIF

The 2021 theme for International Women’s Day (March 8 is “Women in leadership: Achieving an equal future in a Covid-19 world”.

La Journée internationale des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde, souligne Valerie MOUANDZOUDI, Présidente de la commission genre à la Fédération Internationale de Sport Scolaire ( ISF). C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques, politiques ou sportives.

C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes.

C'est vrai que le monde a réalisé des avancées sans précédent, mais aucun pays n'a encore atteint l'égalité des sexes. Pour le sous le thème de cette année : « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 », les femmes sont en première ligne face à la crise de COVID-19, en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et, pour certaines, en tant que dirigeantes nationales figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie dans tous les secteurs d'activité.

La crise a mis en évidence l'importance primordiale des contributions des femmes et le fardeau disproportionné qu'elles portent. Ce thème veut célébrer les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de COVID-19.

S'agissant du monde du sport en général et du sport scolaire en particulier, l'édition 2021 de la Journée Internationale de la Femme est une opportunité de faire l'état des lieux de la place de la jeune fille, future Femme, sous l'égide de la commission genre de la Fédération Internationale du Sport Scolaire.

En effet, la promotion de l'égalité est une réalité dans la majorité des pays membres de l'ISF. Il est question pour nous d'utiliser davantage le sport scolaire pour renforcer le leadership féminin, pour transmettre à notre jeune population les valeurs d'égalité et de respect des différences.

C'est pourquoi, la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF) organisera un événement sportif international dénommé « SHE RUNS », promouvant la participation et le leadership des écolières dans et par le sport ;

A cette occasion, 200 dirigeants des secteurs sportifs internationaux, des réseaux scolaires, des institutions et des dirigeants de villes assisteront à une conférence finale sur le rôle de l'école et du sport pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles.

L'éducation par le sport a démontré son efficacité dans l'ensemble des systèmes éducatifs dans le monde. Raison pour laquelle la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), tout en multipliant des partenariats avec d'autres organisations, poursuivant les mêmes objectifs, se doit d'œuvrer pour assurer le leadership dans l'éducation de la jeune fille d'aujourd'hui, future Femme de demain.

Faisons en sorte que 2021 fasse la différence pour les femmes et les filles de tous les pays !

Valerie MOUANDZOUDI, Présidente de la commission genre à la Fédération Internationale de Sport Scolaire ( ISF)