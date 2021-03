Algérie: 14e FNTP - Une vingtaine de spectacles pour un retour progressif à la normale

Alger — Le 14e Festival national du théâtre professionnel (Fntp) prévu à Alger du 11 au 21 mars a programmé une vingtaine de spectacles, dans une édition qui vient marquer un retour progressif à la normale, après une année d'interruption de l'activité artistique, a indiqué dimanche à Alger le commissaire du Fntp, Mohamed Yahiaoui.

Outre le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna), en lice avec la pièce "Ez'Zaouèche" (le moineau), sept théâtres régionaux et l'association culturelle "Numidia" de Bordj Bou Arreridj, lauréate au festival local du Théâtre professionnel de Guelma, participent à cette 14e édition qui compte neuf pièces en compétition, sur les 18 spectacles programmés, montées pour la plupart sur des textes algériens.

"Khatini" de Mostaganem, "Es'Sefqa" (le contrat), de Tizi Ouzou, "Arlequin, valet des deux maîtres" d'Oran, "Aramil" (les veuves), de Constantine, "Nestennaw Fel Hit" (nous attendons le mur), de Bordj Bou Arreridj, "Tilisa" (les frontières) de Bejaïa, "El Djidar El Khames" (le cinquième mur), de Sidi Bel Abbès, "Loâbet El Arch" (le jeu du trône) de Guelma, "Sekkoura" de Souk Ahras, sont les pièces en compétition lors de l'édition 2021.

D'autre part, les spectacles, "Letraf" du T.R Mascara, "Saha l'Artiste", "Kiyass ou Labess" et "Keddab.com" des coopératives culturelles, Sindjeb de Bordj Ménaiel, Rocher noire de Boumerdes et les Nomades de Béjaia, ainsi que, "Pentoura spéciale", "Sin Eni", "Falso" et "Yemma L'Zayer" des associations culturelles, Teftika d'El Eulma, Machahou de Tizi Ouzou, Noussour de Tindouf et Takerboust de Bouira et le one woman show, "Tayoucha" de Nesrine Belhadj, seront présentés hors compétition au Théâtre municipal d'Alger-Centre, ainsi qu'à la salle Hadj-Omar du Tna.

Parallèlement aux représentations, les organisateurs ont programmé des conférences autour de "La contribution des coopératives dans le mouvement théâtral algérien", le "Rôle des festivals dans la promotion du 4e Art", en plus d'une "Rencontre avec les metteurs en scènes primés au Fntp".

Des hommages, des ateliers de formation sur le théâtre radiophonique, la scénographie et le Théâtre pour enfants, ainsi qu'un programme de proximité, des ventes de livres en présence de leurs auteurs, sont autant d'activités également prévues en marge de la compétition.