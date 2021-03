Algérie: Touggourt - l'industrie et l'agriculture, en tête des secteurs les plus prometteurs

Touggourt — La circonscription administrative de Touggourt (Nord d'Ouargla), fraîchement promue en wilaya à part entière, connaît une dynamique de développement marquée par l'avancement "notable" des projets dans les différents secteurs, avec en tête celui de l'investissement industriel et agricole qui enregistre au fil des dernières années une cadence "encourageante", ont estimé des cadres et responsables locaux.

Le nombre des investissements industriels approuvés à Touggourt s'élève à 579 projets, dont 121 sont en cours de réalisation, ont-ils précisé.

Couvrant une superficie totale de 719 hectares répartis sur la plus part des communes, ces investissements, devront générer pas moins de 1.300 emplois directs et indirects, a-t-on détaillé.

Cette région recèle d'importants gisements de matières premières, dont l'argile, le sable et le gypse susceptibles de consolider ses capacités industrielles, tout en contribuant au développement de l'économie locale et nationale.

Totalisant 725.194 hectares de superficie agricole globale, dont 166.673 hectares irrigués, la nouvelle wilaya de Touggourt a fait également un décollage dans le domaine de l'agriculture, grâce aux plans d'appui public aux multiples filières.

Classée parmi les principales régions productrices de dattes en Algérie, en quantité et en qualité, Touggourt, dispose d'un patrimoine phoenicicole, composé de plus de 1,5 millions de palmiers-dattiers, dont la partie la plus importante est localisée dans la région d'Oued-Righ.

L'activité agricole à Touggourt concerne aussi d'autres filières stratégiques, telles que le maraîchage, la serriculture, l'arboriculture et l'élevage du bétail (bovin, caprin et camelin), pratiquée dans plusieurs régions, pratiquée dans plusieurs régions de la wilaya, à l'instar de Taïbet, Bencaeur, Megarine, Sidi-Slimane El-Borma et El-Hadjira, en outre le périmètre agricole dit El-Anet (chef-lieu de wilaya) qui s'est engagé, lors de dernière saison, dans la filière céréaliculture, pour la première fois.

Livrable avant la fin 2021, ce projet en cours de concrétisation au niveau de la commune de Touggourt, constitue un véritable acquis permettant de renforcer les capacités de stockage de produits agroalimentaires, a affirmé le directeur délégué du secteur de l'agriculture, Mahrez Aoun.

Ce projet, dont les travaux sont à prés de 50 % d'avancement physique, vise à renforcer les capacités locales en matière de stockage de produits agricoles, et à absorber le surplus de production agricole pour asseoir un équilibre entre l'offre et la demande, a expliqué le même responsable.

Les autorités locales misent à côté de ces opérations prometteuses dans le domaine de l'investissement, sur la valorisation de potentialités existantes, ainsi la récupération des espaces non exploités.

Atouts importants d'infrastructures économiques et équipements

La wilaya de Touggourt dispose d'atouts importants dans les domaines des infrastructures économiques et des équipements-logistiques la mettant en position idéale pour un véritable essor économique.

Il s'agit d'un réseau routier composé de 239 km de routes nationales, 55,5 km de chemins de wilaya et 212 km de chemins communaux, une gare ferroviaire (voyageurs /marchandise) et un aéroport national de 532 hectares, avec une piste (3.000 x 45 mètres).

Des efforts considérables ont été consentis, dans ce sillage, par les pouvoirs publics pour réaliser les différents programmes de développement retenus en faveur de l'ensemble des communes que compte cette collectivité y compris les zones d'ombre.

Sur le plan sanitaire, de nouvelles structures hospitalières, dont un hôpital de 240 lits au chef-lieu de wilaya et trois autres de 60 lits, sont en cours de réalisation au niveau des communes de El-Hadjira, Témacine et Mégarine.

Ces installations, actuellement, à différents taux d'avancement de leurs chantiers, sont appelées à améliorer "sensiblement" les prestations médicales dans la région.

Approchés par l'APS, plusieurs citoyens ont salué la décision relative à la promotion de Touggourt, en wilaya à part entière, en espérant qu'elle contribuera positivement à la satisfaction de leurs aspirations en matière de développement socioéconomique, notamment l'amélioration des prestations de santé, l'emploi, l'habitat et l'aménagement urbain qui figurent, selon eux, parmi les principales doléances soulevées par la population locale.

Située dans le Sud-est du pays, la wilaya de Touggourt est limitée au Nord, par la wilaya d'El-Meghaïer, El Oued et la Tunisie à l'Est , Djelfa à l'Ouest et Ouargla au Sud.

Elle compte 14 communes (Touggourt, Nezla, Tebesbest, Zaouia El-Abidia, Megarine, Sidi-Slimane, M'naggar, Taibet, Benaceur, Témacine, Blidet-Amor, El-Alia, El-Hadjira et El-Borma, regroupées en six daïras, selon la nouvelle loi relative à l'organisation territoriale du pays.