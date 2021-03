Algérie: Une plateforme numérique pour la prise en charge des préoccupation des citoyens

Alger — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a annoncé, dimanche dans un communiqué, la mise en place d'une plateforme numérique "interactive" à la disposition des citoyens, en vue de recevoir et de prendre en charge "leurs pétitions, doléances et plaintes" en matière des droits de l'Homme.

"Dans l'objectif de prendre en charge, de manière efficace, optimale et rationnelle, les préoccupations et les problèmes des citoyens et de tous les résidants sur le territoire national, le CNDH met à leur disposition une plateforme numérique interactive pour recevoir leurs pétitions, doléances et plaintes en matière des droits de l'Homme", note le communiqué.

Cette plateforme, qui constitue un trait d'union entre les citoyens et les institutions de l'Etat, sera facile d'accès sur le lien "www.cndh.org.dz", ajoute la source.

Selon le même communiqué, cette plateforme s'inscrit dans le cadre "des missions confiées au CNDH, conformément aux dispositions des articles 211 et 212 de la Constitution et des dispositions de la loi n 16-13 du 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du CNDH ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement".

Elle s'inscrit également en droite ligne de "la modernisation de la politique de l'Etat visant l'instauration des bases du Gouvernement électronique (e-gouvernement), afin de rapprocher l'administration du citoyen et de jeter les passerelles de la communication et de l'interaction entre les citoyens et les différentes institutions de l'Etat, dans la transparence et sans discrimination aucune, en application de l'article 77 de l'amendement constitutionnel de 2020 qui confère au citoyen le droit de soumettre des pétitions aux organes et institutions de l'Etat qui sont tenus d'y répondre".