Algérie: Intempéries - Les usagers de la route appelés à la vigilance et la prudence

Alger — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé, à l'ensemble des usagers de la route, un appel à la vigilance et la prudence lors de la conduite et des déplacements, en prévision des intempéries attendues dans certaines wilayas, les prochaines heures, a indiqué, dimanche, un communiqué de ce corps de sécurité.

La DGSN rappelle aux conducteurs et transporteurs de voyageurs, les recommandations relatives à la sécurité routière lors du mauvais temps, à savoir la réduction de la vitesse en temps de pluie, le respect de la distance de sécurité et la vérification de l'état des pneus, du système de freinage et des essuie-glaces.

Les recommandations portent également sur l'inspection des différents feux du véhicule, leur utilisation en cas de mauvaise visibilité, ainsi que sur le respect des feux de signalisation à l'intérieur des agglomérations et près des établissements d'enseignement", lit-on dans le communiqué.

La DGSN rappelle également à l'adresse des motocyclistes, l'obligation de porter le casque et de faire montre de prudence et d'éviter les dépassements dangereux pour leur sécurité et celle des usagers de la route.

Les citoyens des régions enregistrant des intempéries sont invités à suivre les Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) diffusés par les médias et les radios locales pour être avisés et prendre les dispositions de leur protection et de la protection de leurs biens.

La DGSN met à la disposition des citoyens, le numéro verts (15-48) et le numéro de détresse (17) 24h/24h, pour être à l'écoute de leurs préoccupations et leur prêter assistance.