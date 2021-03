Madagascar: Natation-Analamanga - Valisoaniaina Rasoanjanahary élue présidente

Une nouvelle présidente très ambitieuse à la tête de la ligue d'Analamanga de natation. Il s'agit de la nageuse du club Cosbani Ivato, Valisoaniaina Rasoanjahanary.

En effet, l'assemblée générale élective de la ligue s'est tenue samedi à l'ANS Ampefiloha et, à cette occasion, Valisoaniaina Rasoanjanahary a été élue présidente sans avoir tremblé pour un mandat de quatre ans. Elle a raflé toutes les voix, les six clubs qui ont voté ont mis toute leur confiance en elle. D'autant plus qu'elle était finalement la candidate unique à la présidence. Ces six clubs affiliés à la ligue, à savoir le Cosfa, 3Fans, le Managing, l'Esca, Mandraka et le Saint-Michel ont pu participer au scrutin.

La nouvelle présidente a présenté brièvement ses projets à court terme et à long terme dans le but de promouvoir la natation dans la ligue. « La priorité c'est de donner un nouveau souffle aux clubs qu'on entend plus depuis longtemps alors qu'ils existent bel et bien. Nous allons les rapprocher et les aider, en particulier sur le règlement des papiers. C'est dommage que la moitié des clubs ne soient pas venus au scrutin puisqu'ils n'ont pas de certificat de conformité. Le projet à long terme c'est de multiplier les clubs dans la ligue, et d'ouvrir les sections», lance-t-elle.

La nouvelle patronne de la ligue présentera dès cette semaine le comité de direction. De ce fait, elle est ouverte à toute proposition émanant du ministère de tutelle ou de la fédération pour le poste de conseiller technique régional. La ligue envisage d'organiser une première compétition pour marquer la disponibilité de son bureau. Ensuite, elle se préparera pour le prochain championnat de Madagascar sur bassin de 50m.