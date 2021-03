Madagascar: Palais des sports - Le couple présidentiel avec des milliers de fidèles

Le couple présidentiel tout en blanc. (Photo Kelly)

Ce concert de la paix pour le pays s'est référé au verset tiré de la bible dans Romains 12 :21 « ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». « Le concert de la paix pour Madagascar » qui s'est tenu, avant-hier, au Palais des sports et de la culture a connu une grande affluence. En effet, le Palais des sports affichait complet. Ce gala évangélique dédié à une « action de grâce pour le pays » a vu la présence du couple présidentiel, des chefs d'Institution et des membres du gouvernement ainsi que de milliers de fidèles. Le père Pedro a aussi fait le déplacement.

La présidente de l'association Madagascar will rise, Miako Rasolondraibe, organisatrice de l'événement a tenu à souligner que « avant le réveil sur le plan économique, politique, culturel, vient d'abord le réveil spirituel. Et parce que Dieu demeure au milieu de la louange de son peuple. Et si Dieu est là, alors viennent l'amour, la justice, la vérité et la paix ».

Blanc. Plusieurs artistes évangéliques ont pris part à ce gala. Citons, entre autres, Antsan'i Kristy, Vero Ranaivoson, The Singers of Jesus et Ny Ainga Evangélique. Ceux-ci étaient tous vêtus de blanc, tandis que la couleur rouge a dominé au Magro Tanjombato, où les « Zanak'i Dada » ont tenu un meeting (lire article par ailleurs). Comme on le sait, ces deux événements se sont passés dans la même journée. Le point commun entre les deux est que tout s'est déroulé dans la sérénité.