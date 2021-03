Madagascar: Football - Pro League - L'Ajesaia assure l'essentiel

L'Ajesaia a dû se sortir les tripes pour battre une hargneuse formation de l'Uscafoot sur le score de 2 à 1. Cette dernière aurait pu gagner si Saidina n'avait pas manqué un penalty.

L'Uscafoot a failli faire mentir les pronostics en tenant tête à l'Ajesaia au cours d'une partie plaisante suivie, samedi, au Stadium Elgeco Plus. Mais devant une équipe de l'Ajesaia quelque peu chanceuse, la victoire à choisi son camp. D'abord en marquant très tôt un penalty (27è) par l'inusable Yvan qui excellait dans cet exercice. Il parvenait d'ailleurs à déborder assez fréquemment la défense des gars de la CUA mais contre toute attente, l'Uscafoot revenait au score par Tafita.

Requinqués par cette égalisation, les hommes de Hilde Coeur entament la seconde période comme des affamés. Presque logiquement et sous la pression, l' Ajesaia concéda un penalty que malheureusement Saidina n'a pas réussi à transformer. La réponse de l'Ajesaia ne tarda pas avec ce but de Tsiry également élu meilleur joueur de ce match qui permit à Manda et ses coéquipiers de rester à la seconde place de cette conférence Sud.

Adema à un pied en poule des As. Par ailleurs, l'Adema à conforté sa place de leader en battant la CNaPS Sport-Disciples par 2 à 1. Une rencontre très équilibrée où la CSDF a ouvert le score en premier sur une tête de Mando. Mais la réponse de l'Adema fut cinglante car presque coup sur coup, Datsiry et ses camarades ont marqué deux buts sur des erreurs de marquage de Tantely, un ancien de l'Adema qui venait de reprendre l'entraînement et qui manquait visiblement de match. Si la victoire de l'Adema ne se discute pas, on ne peut pas taire les erreurs de l'arbitre qui ignorait tout simplement les règles de l'avantage.

Le carton rouge du gardien de l'Adema prête à confusion car si la faute était lorsque le gardien se faisait justice lui-même, alors il aurait dû accorder le penalty à la CSFFC car l'expulsion ne se justifiait pas sur un gaspillage de temps de ce gardien appelé chez les Barea. Certes, l'Adema est mathématiquement qualifiée pour la poule des As mais privée de Nina aux deux prochains matches, elle aura du mal à gérer son statut.