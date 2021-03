Madagascar: Barea - Faneva Ima a dit oui !

Come-back. Alors que Faneva Ima, le capitaine emblématique des Barea, a pris sa retraite avec l'équipe nationale en novembre 2019 après son dernier match contre l'Ethiopie, il a répondu favorablement à l'appel de l'entraîneur Nicolas Dupuis et de la Fédération malgache de football (FMF) lors de la proclamation officielle de la liste des joueurs présélectionnés pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la CAN la semaine dernière.

En effet, l'attaquant de l'Al Hamriyah FC a décidé de retourner en sélection pour renforcer les Barea pour que Madagascar puisse aller à la CAN 2022, et ce, après une concertation avec sa famille. Il continuera et entamera donc sa 41ème sélection dans l'équipe nationale.

« Après avoir consulté mes parents, ma femme et mes enfants sur l'appel inattendu de l'entraîneur et du dirigeant du football malgache, je tends la main avec beaucoup d'humilité et d'amour aux jeunes et bons joueurs malgaches, pour s'entraider et se donner la force pour que Madagascar se qualifie une nouvelle fois à la CAN 2022. Je suis prêt à assumer les responsabilités dont on voudrait me confier », a-t-il communiqué via les réseaux sociaux. Faneva Ima affiche une forme étincelante après sa blessure en décembre dernier, dans la Ligue des Emirats Arabes Unis D2.