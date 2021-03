Madagascar: Humilité

billet

Une petite victoire de la démocratie. L'opposition a pu manifester dans le calme sur le site de Magro Tanjombato samedi dernier.

En tout cas, si les députés TIM ont pu exprimer haut et fort leur position sur le contexte politique qui règne actuellement au pays, c'est qu'il y a eu de part et d'autre un consensus né probablement d'une prise de conscience de l'un et l'autre sur le fait que les troubles politiques sur fond de violences et d'intimidations n'ont plus droit de cité à Madagascar où l'urgence est plus que jamais celle des actions pour la relance économique.

L'opposition, par le biais des élus TIM, a donc pu manifester dans le calme et sans écart de langage. Un droit absolu dans un pays qui se dit démocratique comme Madagascar. Le pouvoir, quant à lui, n'a pas procédé à des arrestations comme c'était le cas, lors des précédentes manifestations. Cette fois-ci, et quand bien même, la forte présence des forces de l'ordre dans différents coins de la ville des mille s'apparentait à une intimidation pour dissuader les débordements, aucun manifestant n'a été arrêté ou mis en détention.

Il reste à espérer que l'Etat prendra les dispositions pour libérer les partisans de l'opposition qui, en fin de compte, n'étaient, pour la plupart, que des citoyens comme tous les autres, qui voulaient manifester leur mécontentement face à la manière dont les dirigeants actuels dirigent le pays. Des dirigeants qui ont aussi leurs partisans. La marée blanche au Palais des Sports, lors du concert de louanges qui a vu la présence du couple présidentiel est la preuve de la sympathie et du soutien qu'exprime une autre frange de la population aux instances dirigeantes actuelles.

Par ailleurs, au-delà de ce que certains pourraient qualifier d'esprit partisan de la part de ceux qui étaient venus prier pour le pays et louer Dieu au Palais des Sports, cet événement qui a connu un grand succès démontre à quel point, la foi en Dieu tient une place prépondérante dans la vie sociale à Madagascar. L'humilité dont a fait preuve le couple présidentiel qui n'a pas hésité à se mettre à genoux comme tous les autres, pour prier pour Madagascar, n'a pas manqué de réjouir nombre de chrétiens qui ont conscience du fait que, comme le dit la Bible dans Proverbe 22 : 4 : « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie ». Croyons-y. Tout simplement.