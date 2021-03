Egypte: Le pays condamne la poursuite des opérations terroristes houthies contre l'Arabie Saoudite

L'Egypte a condamné dimanche, dans les termes les plus forts, la poursuite des opérations terroristes menées par les milices houthies contre les zones civiles et les installations vitales en Arabie Saoudite, ce qui est de nature à affecter les livraisons énergétiques en Arabie et dans toute la région.

Le communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères a évoqué en ce sens la dernière opération en date étant celle menée dimanche soir contre le port de Ras Tanoura et les installations de Saudi Aramco par un drone et un missile balistique qui ont été interceptés.

L'Egypte a réitéré son rejet de ces actes qui contreviennent au droit international et sapent les efforts visant à restaurer la paix au Yémen et à attenter à la sécurité et à la stabilité de la région.

L'Egypte est solidaire de l'Arabie Saoudite et soutient les mesures qu'elle prend pour sauvegarder sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté.