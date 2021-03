Gabon: OGOOUE LOLO - Installation du chef de regroupement de Roungassa par le Préfet de Mulundu

Le Préfet du département de Mulundu a procédé le vendredi dernier à l'installation du chef de regroupement de Roungassa et des chefs des différents villages.

Après avoir déposé les dossiers de candidature et après enquête de moralité des impétrants, le Préfet du département de Mulundu Ulriche Sylver Mavioga a procédé ce jour à l'installation de Eugène Bipolo, Colette Niongui et Léontine Makessi, respectivement chef de regroupement de Roungassa , chef de villages Ibamba et Lidiata au cour d'une cérémonie solennelle d'installation en présence des autorités politico- administratifs de la localité .

Après la lecture de la décision portant nomination des impétrants, le Préfet les a installés, en les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions. Ulriche Sylver Mavioga n'a pas manqué de rappeler et de décliner le rôle du dépositaire de l'autorité de l'État et des attentes des plus hauts autorités.

Réjouits de leurs de leurs nouvelles fonctions, les nouveaux chefs ont promis de ne ménager aucun effort pour assumer les fonctions qui sont désormais les leurs tout en remerçiant les autorités pour le choix porté sur leur personnes.