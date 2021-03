Angola: Agridamba investit quatre milliards d'AKZ dans l'agro-élevage

Malanje (Angola) — Quatre milliards de kwanzas est le montant que le projet Agridamba, affecté à l'établissement pénitentiaire de Damba, dans la municipalité de Mucari, investit dans la promotion de l'agriculture et de l'élevage.

L'information a été fournie samedi, par le directeur général du projet, António Alberto, lors de la visite du directeur général du Service pénitentiaire d'Angola, Bernardo do Amaral Gourgel, à l'établissement visé.

Il a fait savoir qu'une partie de la valeur a été utilisée, dans une première phase, dans l'achat d'équipement en mettant l'accent sur les silos et les systèmes d'irrigation, ainsi que sur l'acquisition d'animaux, la déforestation de 1500 hectares, entre autres tâches qui contribuent au développement de l 'agro - élevage.

Sur la superficie totale disponible, 1 550 sont destinées à l'élevage, qui compte actuellement 570 têtes de bétail, 285 chèvres et 24 ovins, tandis que les autres superficies sont exclusivement destinées à la production agricole.

Au niveau des cultures, il a souligné, entre autres, la plantation de 12 hectares de maïs, six (6) de haricots, cinq (5) de manioc, en plus du chou, des concombres et des patates douces.

Il a annoncé, pour la deuxième phase, qui commencera à être mise en œuvre plus tard cette année, la construction d'une usine d'aliments pour animaux, un abattoir et l'extension de la zone de culture, en vue de l'autosuffisance alimentaire de l'unité et la vente de la production excédentaire.

Lancé en 2018, le projet Agridamba, qui relève de la responsabilité de la Caisse de Providence sociale du ministère de l'Intérieur, dispose d'une main-d'œuvre recluse et d'un financement du gouvernement allemand.

Le directeur général du Service pénitentiaire, Bernardo Pereira do Amaral Gourgel, a travaillé pendant trois (3) jours dans la province, où il a radiographié les unités pénitentiaires locales (Prisons de Malanje et de Damba et la prison des femmes de Cacuso) et a dirige l'acte formel de relance du projet de production agricole à grande échelle dans les unités pénitentiaires de six (6) provinces du pays.

