Angola: Covid-19 - Près de 2000 professionnels de santé vaccinés dimanche

Luanda — Mille neuf cent cinquante-deux (1952) professionnels de santé de la province de Luanda ont été, ce dimanche, vaccinés contre le Covid-19 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination.

Lors de cette deuxième journée de vaccination, qui a lieu au Centre de vaccination installé au Complexe Touristique de Paz Flor, elle a réuni des milliers de professionnels.

En deux jours de vaccination, 2 857 professionnels de santé des différents hôpitaux et centres de santé de la capitale angolaise ont été vaccinés.

Les données avancées par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, indiquent que 15 000 professionnels de santé sont inscrits pour recevoir la première dose du vaccin, la seconde devant être administrée dans huit semaines.

Le centre de vaccination a la capacité de vacciner 6 000 personnes par jour.

Pour mardi, selon le ministre, le programme prévoit l'immuniser les personnes de plus de 60 ans et avec comorbidités, y compris les patients des centres d'hémodialyse.

Les données disponibles indiquent la vaccination de 900 professionnels de la santé le premier jour, samedi, à Luanda.

Après Luanda, selon les autorités sanitaires, les professionnels de santé des provinces de Benguela et Cabinda bénéficieront du vaccin. Ce sont les trois provinces du pays qui comptent le plus grand nombre de cas actifs de Covid-19.

La campagne de vaccination définie par l'Exécutif couvre, dans une première phase, 20 pour cent de la population angolaise, soit un total de 6.419.534 personnes exposées au coronavirus, telles que les professionnels de santé, des services sociaux et de l'ordre public et la sécurité, les personnes à risque et les personnes âgées de 40 ans ou plus.

L'Angola a reçu, mardi dernier, 624 mille doses de vaccin contre le Covid-19, dans le cadre de l'Initiative Covax.

Au total, 52 pour cent de la population devraient être vaccinés, soit un total de 16.823.284 citoyens de plus de 16 ans.

Le pays s'attend à recevoir, d'ici la fin juin, 6,4 millions de doses d'AstraZeneca ou d'autres vaccins disponibles pour couvrir les besoins de la première étape du plan de vaccination contre le Covid-19.

