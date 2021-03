Algérie: Agriculture - Signature d'une convention pour promouvoir la création de micro-entreprises

Alger — Une convention cadre a été signée dimanche à Alger par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani portant sur le renforcement de la coopération et le partenariat entre les deux secteurs.

En sus de la coopération et le partenariat en matière de développement de création des micro-entreprises dans le secteur de l'agriculture et du développement rural, cette convention vise à définir le cadre général des relations de coopération et de partenariat entre les deux secteurs en vue de développer la création des micro-entreprises dans le domaine de la production agricole, a indiqué M. Diafat dans un poste sur sa page Facebook.

Elle ambitionne également à développer les produits forestiers ligneux et non ligneux et à diffuser les informations relatives au soutien à la création des micro-entreprises dans les domaines agricole et forestiers, a précisé la même source.

L'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans les procédures de création de leurs micro-entreprises en fonction des besoins, la garantie des moyens matériel et moral pour inciter les jeunes à investir dans le secteur de l'agriculture et la pérennité des entreprises créées figurent parmi les objectifs de cette convention.

La cérémonie de signature a été organisée au siège de la Chambre nationale d'agriculture (CNA) en marge de la rencontre nationale dédiée à la femme et les startups dans le domaine de l'agriculture et du développement rural.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie du savoir et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid, ainsi que des représentants des professionnels du secteur de l'agriculture et d'autres organes.