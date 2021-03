Ile Maurice: Sudhir Maudhoo - «Aucune fuite d'huile, aucune brèche»

«Aucune fuite, aucune brèche... » C'est l'assurance donnée par le ministre Sudheer Maudhoo ce lundi 8 mars, lors d'une conférence de presse. Cela, après que des plongeurs ont vérifié l'état du chalutier chinois, le Lurong Yuan Yu 588, échoué sur les récifs, à Pointe-aux-Sables, depuis hier. Selon le ministre, l'opération de pompage va démarrer demain et s'étalera sur 4-5 jours. Les autorités tenteront également de renflouer le bateau de pêche. Du coup, un Lloyds Open Form (LOF) a été signé cet après-midi entre l'armateur, l'assureur et le salvage team, Polyeco pour le début des opérations. La Mauritius Ports Authority a mobilisé 150 m de booms absorbants pour parer à toute éventualité. Quant à l'équipage, les résultats de leurs tests Covid sont attendus ce soir.

Plus tôt, lors d'une autre conférence de presse, le ministre de la Pêche s'est engagé à communiquer le plus souvent possible sur les opérations en cours. Il avait alors affirmé qu'une trace d'huile était visible sur la surface de l'eau ce matin. «Les plongeurs sont déjà sur le site pour voir si elle émane du bateau», avait déclaré Sudheer Maudhoo. La thèse de fuite est désormais écartée donc...

Qui plus est, le ministre a tenu à préciser que la priorité reste le pompage des 130 tonnes de l'huile qui se trouvent à bord. Une opération qui risque d'être compliquée à cause de la faible profondeur de l'eau à cet endroit, qui varie entre 2.5 m et 4 m. Du coup, il sera difficile d'accoster.

En attendant, un écrémeur et des booms antipollution sont tout de même en «stand-by», assurent les autorités. Quant aux 16 membres d'équipage, ils ont été transférés à bord d'un autre bateau de pêche appartenant au même armateur.