Egypte: Al Sissi ordonne de vérifier les données relatives à l'initiative "vie décente" (1)

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné de vérifier les données relatives à l'initiative "vie décente" visant à développer des villages dans la campagne égyptienne, dans le but de fournir des bases de données actualisées et minutieuses qui permettent aux organes de l'État d'avoir une vision claire et les détails du projet.

Le chef de l'Etat s'est réuni, dimanche, à cet égard, avec le premier ministre Moustafa Madbouly, et les ministres du Développement local, Mahmoud Chaarawy, de la Santé, Hala Zayed, et du Logement, Assem El-Gazzar.M. Al-Sissi a également ordonné de doubler le nombre de convois médicaux, de cliniques mobiles et d'ambulances en faveur de l'initiative "vie décente", de développer tous les dispensaires dans les chefs-lieux ciblés et de construire de nouveaux hôpitaux dotés des équipements médicaux modernes.

Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur l'état d'avancement des travaux dans le projet national de développement des villages de la campagne égyptienne au niveau de la république.Les projets de soins de santé dans les villages de la campagne, le système de Couverture Santé Universelle, la construction et le développement des hôpitaux centraux et des installations médicales et les convois médicaux ont été au menu des discussions, a ajouté M. Radi.