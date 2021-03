Cote d'Ivoire: Journée des droits de la Femme - Une banque de la place démontre son engagement à l'endroit des femmes entrepreneures

« Ecobank Côte d'Ivoire, filiale du Groupe Ecobank, à l'instar des autres filiales, célèbre la Journée Internationale des droits de la Femme avec un ensemble d'initiatives destinées aux femmes. Le Groupe Ecobank innove avec entre autres, le programme « Ellever par Ecobank » destiné aux entreprises dirigées par des femmes ou orientées vers les femmes à travers ses 33 pays », rapporte une note ladite banque dont Fratmat.info a reçu copie, ce lundi 8 mars 2021.

Ce programme est conçu pour permettre aux femmes de réaliser leur potentiel en leur proposant un accompagnement, grâce à des solutions financières personnalisées et des services à valeur ajoutée.

Les femmes représentent environ la moitié de la population en Afrique. Une femme sur quatre y crée ou dirige une entreprise, faisant du continent africain l'une des régions du monde où le nombre de femmes entrepreneures est le plus élevé.

En cela, elles ont un rôle important à jouer dans l'orientation de nos sociétés vers un développement durable. Aujourd'hui, les femmes occupent de nombreux postes de responsabilité qui dans le passé revenaient aux hommes. Notamment, les postes de Vice-présidente, directrices d'entreprises, scientifiques, ingénieures, médecins.

Elles ont un impact considérable et positif sur l'économie, par leur présence dans le monde des affaires, l'agriculture, l'industrie et bien d'autres secteurs.

Cependant, malgré les progrès considérables effectués, jusqu'à présent les femmes sont bien souvent lésées dans nos sociétés.

En Côte d'ivoire, le taux d'alphabétisation en dessous de 30%, ou encore le taux de bancarisation sous les 10% le prouvent. Le taux de femmes pouvant prétendre à un financement demeure 18% inférieur à celui des hommes (sources FMI).

Toutefois, chaque franc investi dans une startup dirigée par une femme rapportera 50% de plus. Cela porte à réfléchir. Contribuer de façon tangible à l'épanouissement financier de la femme africaine : c'est la mission que s'est donné Ecobank, la banque panafricaine, en créant et en mettant à la disposition des femmes, un éventail de produits et services accessibles à toutes les femmes, quels que soient leur revenu ou activité professionnelle.

Le Groupe Ecobank est conscient de l'importance stratégique des femmes sur le continent et de la nécessité de les soutenir dans la durée pour qu'elles puissent réaliser leur potentiel. « En concevant Ellever, nous avons pris le temps de comprendre les besoins des femmes, ce qu'elles attendent réellement de leurs banquiers, et nous avons proposé des solutions pratiques qui aideront à combler les lacunes identifiées, grâce à des solutions commerciales différenciées qui permettront de libérer leur potentiel. », a souligné Josephine Anan-Ankomah, Directrice exécutive de la Banque Commerciale, Groupe Ecobank.

Selon Paul-Harry Aithnard, Directeur Général Ecobank Côte d'Ivoire, Directeur Régional Exécutif UEMOA « Les femmes recherchent une relation authentique avec leur banque, différente de l'approche traditionnelle basée uniquement sur des produits, elles recherchent des solutions à leurs besoins pour atteindre leurs objectifs. Ellever par Ecobank leur propose ces solutions ».

Le programme « Ellever » a été conçu par Ecobank pour les entreprises appartenant aux femmes, gérées par les femmes. Mais aussi pour les entreprises avec un pourcentage élevé de femmes au sein de leur conseil d'administration, ou de femmes employées dans l'entreprise. Et enfin, il vise aussi les entreprises qui fabriquent les produits pour femmes. Ces entreprises bénéficieront de solutions pour améliorer leur gestion de trésorerie, de taux de prêts favorables et des services à valeur ajoutée comme les formations en Leadership et les opportunités de réseautage.

Notre objectif est de s'assurer que ces entreprises réalisent leur potentiel de manière durable.

A l'occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme célébrée le 08 Mars de chaque année, Ecobank Côte d'Ivoire démontrera son engagement à l'endroit des femmes, et les mettra à l'honneur à travers différentes activités : elles seront prioritaires dans tout le réseau Ecobank. Plusieurs clientes bénéficieront de conseils personnalisés sur la planification financière, de livres pour contribuer à leur développement dans ce sens, d'un rafraichissement.