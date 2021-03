Algérie: Le ministère des Moudjahidine honore des moudjahidate et des ayants droit

Alger — Le ministère des Moudjahidine et Ayants-droit a honoré, lundi au siège du ministère, des moudjahidate, des veuves et de filles de chouhada et moudjahidine, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Femme.

Le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebika a mis en avant les sacrifices et les hauts faits de la femme algérienne pendant la période coloniale française, mais aussi après l'indépendance, rappelant les positions nobles des Algériennes ayant changé le cours de l'histoire, préservé la dignité du pays et réalisé sa liberté".

La cérémonie a été marquée par la projection d'un documentaire sur la lutte de la femme algérienne pendant la guerre de libération nationale et une communication sur le thème "Rôle de la femme : passé et avenir".

A cette occasion, des moudjahidate dont Hadj Mehfoud Ouardia dite Fella, Ouis Ouali et Khadija Belguambour ainsi que la moudjahidate et la veuve du moudjahid Ahmed Gaid, Khadija Tlemçani ont été distinguées.