Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Don Bosco bat RCK à Lubumbashi, Blessing soumet Bazano

Le CS Don Bosco est venu à bout du Racing Club de Kinshasa (RCK), le dimanche 7 mars au stade Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, pour le compte de la 18e journée du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue 1.

C'est en seconde période que les Salésiens ont réussi à débloquer la situation, après un résultat de parité entre les deux équipes à la fin de la première moitié de la partie. Tsimba Mbambu de Don Bosco a ouvert le score à la 57e minute, avant le deuxième but de Pelé Manzanza à la 81e minute. Avec ce succès, les Salésiens se relancent au classement avec 24 points et se positionnent à la 7e place. Le RCK essuie un deuxième revers de suite.

Dans un autre match disputé le même dimanche au stade Dominique Diur de Kolwezi, le club local du FC Blessing s'est imposé face à la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi par deux buts à un. Les Bénis de la province de Lualaba ont ouvert la marque en début du match par Mwanza Tambwe. Et leur pressing haut a été payant avec le deuxième but contre son camp du défenseur Franckis Banze, bourreau de son propre gardien de but.

La Jeunesse sportive Groupe Bazano, entraînée depuis peu par Raoul Mutufuila, a réduit l'écart à la 51e minute par Mutwale Nyongani. Blessing stoppe ainsi la spirale de la défaite, après celle enregistrée à Kinshasa (0 but à 1) face à la Jeunesse sportive de Kinshasa, et compte désormais 22 points. Bazano demeure, par contre, dernier au classement, et court toujours derrière sa première victoire de la saison.