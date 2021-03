Afrique: CAN U20 - Le Ghana remporte sa quatrième couronne

Les rideaux de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des nations(CAN U20) Mauritanie 2021 sont tombés. Les Black Satellites du Ghana ont gagné, le 6 mars, leur quatrième trophée après celles de 1993, 1999 puis 2009.

Le Ghana est à nouveau sur le toit de l'Afrique dans la catégorie des footballeurs des moins de vingt ans. Il a disposé de l'Ouganda (2-0) en finale de la CAN au stade Olympique de Nouakchott en Mauritanie. Les coéquipiers de Daniel Afriyie, auteur d'un doublé, auront fait parler leur efficacité face aux joueurs ougandais novices à ce niveau et moins réalistes.

Après avoir touché la barre, les Ghanéens ont ouvert le score sur un corner coupé au premier poteau par Afriyie (22e), qui a ensuite signé le but du break au retour des vestiaires en profitant d'une passe en retrait déviée de Percious Boah (51e). Les jeunes pousses d'Abdul Karim Zito ont ensuite tranquillement géré la seconde période.

Avec 4 couronnes, le Ghana rejoint ainsi l'Egypte comme la deuxième nation la plus titrée dans la compétition derrière l'intouchable Nigeria et ses 7 sacres. De son côté, l'Ouganda aura montré de belles choses pour sa première participation et confirmé sa montée en puissance.

L'Ouganda avait eu un parcours de contes de fées au tournoi en progressant de façon scintillante, mais les Cranes juniors n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes contre le Ghana. Morley Byekwaso a fait un changement par rapport à l'équipe qui avait battu la Tunisie (4-1) en demi-finale, avec Ivan Asaba à la place de Najib Yiga. Son homologue Karim Abdul Zito n'a en revanche fait aucun changement dans l'équipe qui avait vaincu la Gambie.

En petite finale, la veille, la Tunisie a pris le dessus sur la Gambie, 4 tirs au but contre deux après un match nul et vierge.

Lors des dix dernières éditions, si le Ghana a remporté l'édition 2021 de cette compétition qui regroupe les meilleures équipes du continent, le Mali avait gagné celle de 2019 tandis que la Zambie, le Nigeria, l'Egypte et le Ghana étaient champions d'Afrique en 2017, 2015, 2013, 2011 et 2009. Le Congo, pour sa part, a succédé et précédé le Ghana puisque les Congolais ont remporté cette compétition en 2007 à Brazzaville. Le Ghana était au sommet du continent en 2005 bien après l'Egypte en 2003.