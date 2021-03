Congo-Kinshasa: Préparatifs des 9es Jeux de la Francophonie - Report de la date du début des présélections des artistes

Initialement prévu pour le 8 mars, le lancement officiel des présélections est fixé au 13 mars.

Le comité d'organisation de la participation culturelle de la RDC aux neuvièmes Jeux de la Francophonie-Kinshasa 2022, a annoncé le report au 13 mars, de la date du début des présélections. Ce report d'une semaine, justifié par les soucis de finaliser certains aspects organisationnels, n'auront aucune incidence sur la suite du processus, a rassuré le coordonnateur dudit comité, Michel Ngongo.

Le nouveau calendrier prévoit les jurys des trois premières disciplines entre le 15 et 24 mars. Il s'agit de la danse de création (du 15 au 17 mars), la danse hip-hop (du 18 au 20 mars) et la peinture (du 22 au 24 mars). Les huit disciplines restantes vont s'étaler du 29 mars au 23 avril, tandis que les délibérations sont fixées du 29 au 30 avril. Ces différentes activités se dérouleront sur les quatre sites retenus, à savoir: l'institut français; l'échangeur de Limete; Le centre culturel Kik'Art et le Centre Wallonie Bruxelles.

Depuis le lancement, le 29 janvier 2021, des activités liées à la présélection pour la participation de la RDC aux 9es Jeux de la Francophonie, plusieurs artistes ont manifesté leur intérêt. Selon le comité d'organisation, le nombre des inscrits, jusqu'à la date du 4 mars, affichait 245 artistes avec un engouement dans deux disciplines particulières: la chanson (113) et la peinture (33).

Pour les autres disciplines retenues, le tableau des inscriptions se présente de la manière suivante : hip-hop (9); marionnette géante (3); Jonglerie avec ballon (14); sculpture-Installation (11); photographie (22); Contes et conteurs (9); danse de création (11); littérature nouvelle (11) et création numérique (12). La province de Kinshasa est la mieux représentée avec un total de 168 inscriptions suivie du Haut-Katanga (39) et du Nord-Kivu (13). Les autres provinces ne dépassent pas la barre de dix inscrits.