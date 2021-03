Congo-Kinshasa: Distribution du vaccin contre la Covid-19 - Le Gouvernement Ilunkamba rassure la population

Le Premier Ministre sortant, Ilunga Ilunkamba, a présidé une séance de travail le vendredi 5 mars 2021 à la Primature, avec les membres du Comité Multisectoriel de Riposte de Lutte contre la Covid-19.

Il était question d'examiner la problématique de la vaccination de la population contre la Covid-19 notamment, la préservation du vaccin, sa distribution, l'éligibilité de personnes à cette vaccination, mais également une communication efficace sur le vaccin et son importance pour une meilleure compréhension sur la démarche du Gouvernement face à la méfiance, et au scepticisme observés çà et là.

Des sources proches du gouvernement, il nous revient d'apprendre que la campagne de vaccination débutera dans un futur proche, aussitôt le personnel commis à cet exercice sanitaire aura été correctement formé.

La République Démocratique du Congo a déjà reçu un premier lot de 1,7 millions de doses de vaccin sur les 6 millions attendues, dans le cadre de l'initiative Covax.

Il a été précisé que la vaccination n'est pas obligatoire, mais le Gouvernement conseille vivement à la population de se faire vacciner, surtout les personnes qui présentent des comorbidités comme le diabète, l'hypertension et d'autres maladies cardio-vasculaires.

S'agissant de la progression de la maladie en RDC, le Comité Multisectoriel de Riposte de Lutte contre la Covid-19, renseigne que la courbe des contaminations au pays est descendante. Depuis la détection du premier cas de coronavirus au pays, environ 26.000 cas testés positifs, 20.000 guéris et 711 décès.

Ont pris part à cette réunion, le Ministre de la Communication et Médias, la Ministre des Affaires Sociales, le Ministre de la Santé et son Vice-Ministre, le Ministre de l'ESU, le Ministre Près le Président de la République, la Ministre Près le Premier Ministre, le Vice-Ministre de Budget, le Vice-Ministre des Transports, le Secrétaire Général du Gouvernement, le Secrétaire Technique du Comité Multisectoriel de lutte contre la Covid-19, Dr. Jean-Jacques Muyembe, Dr. Steve Ahuka Mundeke, Incident Manager, la Directrice du Programme Elargi de Vaccination Dr. Isabelle Mukamba, le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les responsables des services de sécurité et de la police Nationale Congolaise.