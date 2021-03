Congo-Kinshasa: Dr Lyse Hamisi - «Le rôle du directeur SHE est de créer un environnement de travail sain, sûr et sécurisé»

interview

A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, le Courrier de Kinshasa a eu un entretien avec Dr Lyse Hamisi, qui a récemment été promue directrice - SHE (sécurité, santé et environnement) à la mine de Kinsevere dans le Haut-Katanga. Elle est la première femme congolaise directrice à MMG Kinsevere.

Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis titulaire d'une Licence en médecine et chirurgie de l'université de Lubumbashi, obtenu en 2008 et d'un Master en santé publique de l'université SRM en Inde, avec une spécialisation en gestion de la santé publique, obtenu en 2011. J'ai axé ma thèse sur la santé au travail et la santé environnementale. Pendant mon stage au MMG (qui a débuté en janvier 2013), j'ai élaboré une proposition concernant les mesures à prendre pour mettre en place un système de surveillance de la santé au travail au MMG. Cela m'a ainsi conduit à obtenir un poste de responsable de la santé et de l'hygiène après quatre mois de stage. Depuis lors, j'évolue dans le département jusqu'à présent. J'ai occupé plusieurs postes tels que conseiller en hygiène du travail, spécialiste en santé et hygiène et surintendant en santé, hygiène et sécurité.

Quel est le rôle du directeur de SHE Kinsevere et quelles sont ses fonctions ?

Son rôle est de créer un environnement de travail sain, sûr et sécurisé. Le directeur SHE met en œuvre et maintient un programme de santé et de sécurité environnementale comprenant l'identification, l'évaluation et le contrôle des risques, la prévention des accidents/blessures, la gestion des matières/déchets dangereux, la préparation aux situations d'urgence, la sécurité incendie/vie, l'ergonomie, l'hygiène industrielle et la conformité aux réglementations environnementales.

Les fonctions du directeur SHE sont la gestion de la santé et de la sécurité au travail : gestion de la sécurité, hygiène du travail et médecine du travail. Il ou elle fournit un leadership, une formation et un soutien opérationnel en matière de SHE à tous les niveaux de l'organisation et dans tous les groupes fonctionnels. Le directeur veille à ce que tous les processus et procédures SHE soient mis en œuvre. Les autres fonctions consistent à suivre les mesures de santé et de sécurité des entreprises et utiliser les données pour identifier et réduire les risques ; aider à tous les aspects de l'enquête sur les incidents, y compris la vérification de la cause première et l'approbation de la mise en œuvre des actions préventives et effectuer des activités d'hygiène du travail, y compris la surveillance des produits chimiques et tout autre programme de surveillance nécessaire. Le directeur SHE est également chargé de la gestion de l'environnement : gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion de la qualité de l'air, du bruit et des vibrations ; biodiversité, réhabilitation et gestion des terres et gestion des urgences : préparation et réponse aux urgences. Il ou veille également à ce que des systèmes, des politiques et des procédures d'intervention d'urgence soient en place pour gérer les situations d'urgence.

Qu'est-ce qui a conduit à votre nomination au poste de directeur SHE de Kinsevere ?

Depuis octobre 2019, j'occupais le poste de directrice de SHE et la direction a remis en question mon leadership. J'ai donc travaillé à l'amélioration de mes compétences en matière de leadership. Ma prestation a été le point le plus décisif. Bien que je n'aie pas obtenu ce poste en novembre 2020, j'ai continué à travailler dur et à améliorer les performances du site en matière de sécurité en mettant en place une nouvelle structure au sein de SHE, où les conseillers à la sécurité tournent dans les différentes sections des opérations et conseillent les employés sur les questions de sécurité. L'étape suivante consistait maintenant à participer à la planification des activités afin de fournir une orientation en matière de sécurité et ainsi minimiser le risque de blessure/incident.