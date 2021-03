Congo-Brazzaville: Saison sportive 2020-2021 - La ligue de karaté jette les dés sous le signe de la discipline

Un mois après l'ouverture de la saison sportive, la ligue départementale de karaté de Pointe-Noire a lancé ses activités le 7 mars au complexe sportif de la capitale économique.

C'est le directeur départemental des sports et de l'éducation physique et sportive, Joseph Biangou-Ndinga qui a donné le coup d'envoi des activités. Il a interpellé les responsables de la ligue de Pointe-Noire de veiller au respect du protocole sanitaire. « La saison sportive 2020-2021 démarre dans le contexte de la crise sanitaire. Je vous invite à veiller à l'application de votre protocole sanitaire et à l'élaboration des données statistiques des différents clubs », a-t-il indiqué.

Sur le plan administratif et technique, il a invité le président de la ligue à s'engager dans la formation et la perfection des athlètes, la promotion des activités sportives ; à veiller à la régularité des clubs. « Tous les clubs doivent avoir un récépissé. On ne veut plus avoir des clubs clandestins surtout dans le domaine des arts martiaux. Parce que quand les arts martiaux se trouvent dans la rue ça devient la barbarie», a martelé Joseph Biangou-Ndinga.

Le président de la ligue départemental de karaté Pointe-Noire Michel Malalou Makanga a, de son côté, salué la présence et l'engagement de l'ensemble des acteurs qui œuvrent à porter cet art au-dessus de la réalité des sports pratiqués dans le département.